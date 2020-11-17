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Макей: Беларусь готовит адекватный ответ на расширение санкций ЕС

17.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь готовит ответ на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей после совещания у Лукашенко.

"Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - сказал Макей (цитата БелТА).

 
 
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Беларусь готовит ответ на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей после совещания у Лукашенко.
 
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