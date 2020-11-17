ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль: Жестокость к участникам протеста в Беларуси недопустима

17.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Жестокость правоохранителей на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима.

Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но при этом он допустил возможность провокаций со стороны протестующих.

"Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия внимательно следит за событиями в Беларуси: "Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жестокость правоохранителей на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Беларусь и Таджикистан подготовились к холодному сезону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика