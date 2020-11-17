Кремль: Жестокость к участникам протеста в Беларуси недопустима

Источник материала: АФН

Жестокость правоохранителей на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима.

Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но при этом он допустил возможность провокаций со стороны протестующих.

"Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия внимательно следит за событиями в Беларуси: "Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет".