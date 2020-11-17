"Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров.





Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - цинично заявил глава МИД Владимир Макей, поразумевая под Беларусью своего босса, поскольку собственно Беларусь сейчас сталкивается лишь с одним вызовом под названием "Лукашенко".