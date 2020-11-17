







pressball.by 15 ноября он сыграл в победном выездном матче с "Гранитом" (2:1), заменив Павла Рассолько, передает





Примечательно, что именно эти футболисты в августе были арестованы правоохранительными органами в ходе акции протеста в Минске . Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.





Козека при задержании был сильно избит, ему сломали позвонок и повредили почки. Врачи предписали пациенту постельный режим в течение четырех недель.





В итоге лечение затянулось, футболист смог вернуться на поле лишь спустя два с половиной месяца.











