ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Неоправданная жестокость недопустима, но..." Песков осудил действия беларусских силовиков и "подлизнул" Лукашенко

17.11.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Беларуси недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Беларуси

"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам "президент" Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Беларуси недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, завил пресс-секретарь...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Страшное состояние": смерть Джигарханяна стала ударом для его жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика