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Анна Шаркунова выпустила клип в память о погибшем Романе Бондаренко

17.11.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко, погибшему парню с «Площади перемен». В ней звучат такие строки: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне».

Анна написала в Instagram, что выбросить в мусор и затоптать людскую боль и память нельзя (скорее всего, речь о народных мемориалах в память о Романе Бондаренко, которые власти убирают по всей стране).

— Боль и память все равно прорывается осколками, проявляется в рисунках, песнях и стихах, — добавила девушка.

Она также поделилась, что песня получилась сама собой, вдруг.

— Вырвалась из нас как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей. Вова написал эти простые пронзительные слова, а я села и сразу сыграла эту мелодию, как будто знала ее раньше… А потом долго не могла спеть, захлебываясь слезами. Вот такие сегодня песни.

Из текста песни:

Знай,
Не время умирать молодым,
Давай еще с тобой постоим,
Расскажешь мне
О планах на жизнь.

<...>

Живи,
Ты сделал все правильно,
Ты светишься пламенем
В каждом окне

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Теги: Новости
 
 
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Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко,...
 
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