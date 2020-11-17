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Анна Шаркунова выпустила клип в память о погибшем Романе Бондаренко
Источник материала: Tut.by
Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко, погибшему парню с «Площади перемен». В ней звучат такие строки: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в
Анна
— Боль и память все равно прорывается осколками, проявляется в рисунках, песнях и стихах, — добавила девушка.
Она также поделилась, что песня получилась сама собой, вдруг.
— Вырвалась из нас как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей. Вова написал эти простые пронзительные слова, а я села и сразу сыграла эту мелодию, как будто знала ее раньше… А потом долго не могла спеть, захлебываясь слезами. Вот такие сегодня песни.
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Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко,...
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