Анна Шаркунова выпустила клип в память о погибшем Романе Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко, погибшему парню с «Площади перемен». В ней звучат такие строки: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне ».

Анна написала в Instagram, что выбросить в мусор и затоптать людскую боль и память нельзя (скорее всего, речь о народных мемориалах в память о Романе Бондаренко, которые власти убирают по всей стране).

— Боль и память все равно прорывается осколками, проявляется в рисунках, песнях и стихах, — добавила девушка.

Она также поделилась, что песня получилась сама собой, вдруг.

— Вырвалась из нас как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей. Вова написал эти простые пронзительные слова, а я села и сразу сыграла эту мелодию, как будто знала ее раньше… А потом долго не могла спеть, захлебываясь слезами. Вот такие сегодня песни.

Из текста песни: Знай,

Не время умирать молодым,

Давай еще с тобой постоим,

Расскажешь мне

О планах на жизнь. <...> Живи,

Ты сделал все правильно,

Ты светишься пламенем

В каждом окне