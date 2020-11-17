Мнение. Дорожный налог как показатель неспособности принимать важные для общества решения

Источник материала: Tut.by

После вчерашнего совещания о дорожном налоге премьер-министр Роман Головченко заверил , что с решением этого вопроса «действовать парламентарии и правительство будут оперативно». Ничего личного, но это вызывает только улыбку: где-то мы уже это слышали. И не раз. Ситуация с уплатой дорожного налога очень наглядно показывает, как именно принимаются (вернее, не принимаются) в нашей стране важные для общества решения.

Ольга АнтипенкоВедущий редактор TUT.BY

Как-то один из чиновников на мой вопрос о том, что же там происходит с дорожным налогом, ответил: «Ситуация сложная. Тут лучше несколько раз подумать, прежде чем ничего не сделать». Думала, шутит. Но, видимо, нет.

Вчерашнее совещание называлось «о совершенствовании взимания платы за допуск к дорожному движению». Не ошибусь, если скажу, что среди документов, которые принесли вчера с собой во Дворец независимости премьер-министр и другие чиновники, скорее всего, был и тот самый выстраданный за несколько лет проект указа об отвязке сбора от техосмотра.

Но… «Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем», — заявил вдруг Александр Лукашенко и перешел к разговору о перераспределении полномочий между президентом и другими ветвями власти. В итоге с новым механизмом поручено определиться парламенту и правительству.

Простите, но ведь они вроде уже определились! Вот же еще в марте министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в телевизоре говорил , что налог планируется отвязать от техосмотра, платить его можно будет помесячно и через ЕРИП. Вот еще в конце 2019 года тогдашний министр финансов Максим Ермолович подробно разъяснил , почему налог не будут включать в цену топлива (а это была одна из самых популярных альтернатив нынешней системе). Новую схему обещали то с 1 апреля 2019 года, то с 1 июля 2019-го, то января 2020-го… Каждый раз что-то не складывалось: то возникали вопросы к системе контроля за уплатой, то к самому механизму.

В июле 2020 года Александр Лукашенко поручил правительству усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении без привязки к техосмотру. Известно, что все эти документы были подготовлены, но так и не стали ни предвыборным, ни послевыборным подарком народу.

В сентябре заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал , что есть даже такой вариант: пока новый механизм не будет разработан, взимание госпошлины за допуск к дорожному движению будет приостановлено. Что вполне логично и справедливо. Ведь результат подвешенности этого вопроса известен: с момента введения налога (а это произошло в 2014 году) в Беларуси сокращается количество машин с техосмотром. Еще в конце февраля этого года назывались оценочные цифры, по которым без ТО ездит каждый второй автомобиль. И это не только машины дачников, которым жалко платить большие суммы за сезонную эксплуатацию автомобилей, но и машины тех, кто ездит с работы на работу каждый день, и даже такси, которые перевозят пассажиров.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Наверное, самым чудесным решением сложившейся сейчас ситуации было бы, например, такое: сразу после вчерашнего совещания взимание налога приостановить (его все равно мало кто платит, зато хоть техосмотр перед зимой пройдут), продемонстрировать новый проект указа и обозначить, когда он заработает. Но чудес не бывает, смиритесь!

«Действующая форма уплаты госпошлины — она существует, ее надо платить, это те суммы, которые являются достаточно подъемными», — говорит Роман Головченко. По данным правительства, средний размер пошлины сейчас составляет 201,15 рубля в год. Это значит, что никакой «заморозки» на время принятия решения не будет. Неужели правительство действительно рассчитывает, что белорусские водители сейчас массово поедут проходить ТО и платить налог в такой ситуации? Вряд ли.

Правда, остается вариант, что «заморозка» не нужна, потому что решение готово и новая схема заработает уже вот-вот. Но и здесь есть сомнения, которые порождены опять же словами премьера: «Поэтому сказать, что нас что-то поторапливает, не могу. Но, конечно, будем все это делать оперативно, потому что основная работа по вычленению наиболее приемлемых вариантов уже проделана. Надо только еще раз их обсудить, чтобы свериться с народом».

Правда, справедливости ради, напомню: с народом уже сверялись в январе 2019 года — тогда Минфин проводил общественное обсуждение документа, велись на эту тему дебаты и в парламенте. Круг замкнулся.

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