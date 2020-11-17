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Мнение. Дорожный налог как показатель неспособности принимать важные для общества решения
Источник материала: Tut.by
После вчерашнего
Как-то один из чиновников на мой вопрос о том, что же там происходит с дорожным налогом, ответил: «Ситуация сложная. Тут лучше несколько раз подумать, прежде чем ничего не сделать». Думала, шутит. Но, видимо, нет.
Вчерашнее совещание называлось «о совершенствовании взимания платы за допуск к дорожному движению». Не ошибусь, если скажу, что среди документов, которые принесли вчера с собой во Дворец независимости премьер-министр и другие чиновники, скорее всего, был и тот самый выстраданный за несколько лет проект указа об отвязке сбора от техосмотра.
Но… «Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем», — заявил вдруг Александр Лукашенко и перешел к разговору о перераспределении полномочий между президентом и другими ветвями власти. В итоге с новым механизмом поручено определиться парламенту и правительству.
Простите, но ведь они вроде уже определились! Вот же еще в марте министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в телевизоре
В июле 2020 года Александр Лукашенко
В сентябре заместитель министра финансов Дмитрий Кийко
Наверное, самым чудесным решением сложившейся сейчас ситуации было бы, например, такое: сразу после вчерашнего совещания взимание налога приостановить (его все равно мало кто платит, зато хоть техосмотр перед зимой пройдут), продемонстрировать новый проект указа и обозначить, когда он заработает. Но чудес не бывает, смиритесь!
«Действующая форма уплаты госпошлины — она существует, ее надо платить, это те суммы, которые являются достаточно подъемными», — говорит Роман Головченко. По данным правительства, средний размер пошлины сейчас составляет 201,15 рубля в год. Это значит, что никакой «заморозки» на время принятия решения не будет. Неужели правительство действительно рассчитывает, что белорусские водители сейчас массово поедут проходить ТО и платить налог в такой ситуации? Вряд ли.
Правда, остается вариант, что «заморозка» не нужна, потому что решение готово и новая схема заработает уже вот-вот. Но и здесь есть сомнения, которые порождены опять же словами премьера: «Поэтому сказать, что нас что-то поторапливает, не могу. Но, конечно, будем все это делать оперативно, потому что основная работа по вычленению наиболее приемлемых вариантов уже проделана. Надо только еще раз их обсудить, чтобы свериться с народом».
Правда, справедливости ради, напомню: с народом уже сверялись в январе 2019 года — тогда Минфин
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Наверное, самым чудесным решением сложившейся сейчас ситуации было бы, например, такое: сразу после вчерашнего совещания взимание налога приостановить (его все...
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