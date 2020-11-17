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Предстоящей ночью будет до 5 градусов мороза
Источник материала: Навiны
Этой ночью погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты.
В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -5..+1°С (по западу +2..+7°С).
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Этой ночью погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты.
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