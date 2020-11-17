Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но опасается реэкспорта

Министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект межправительственного соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Обсуждение в Казахстане продлится до 24 ноября.



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Согласно проекту соглашения, казахстанская нефть и нефтепродукты будут поставляться в Беларусь трубопроводным или железнодорожным транспортом без применения вывозных таможенных пошлин.

При этом определено, что белорусские предприятия смогут вывозить за пределы Беларуси лишь мазут и нефтяной кокс, которые выработаны из казахстанской нефти.

Таким образом, остальные нефтепродукты, произведенные из казахстанской нефти, подлежат реализации лишь на белорусском рынке. О выполнении принятых обязательств концерн «Белнефтехим» должен будет регулярно отчитываться перед казахстанской стороной, а в случае нарушения обязательств Казахстан может приостановить поставки нефти на белорусские заводы.

В проекте межправсоглашения говорится, что документ будет действовать до конца 2024 года.

В марте этого года заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна готова поставлять нефть в Беларусь при условии, если белорусская сторона гарантирует недопущение реэкспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов.

«Надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать гарантии, что не будет реэкспорта и та нефть, которая в Беларуси будет перерабатываться, будет использоваться внутри страны», — заявил Торебаев, общаясь в Минске с журналистами.

В начале этого года Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов.

Ранее он неоднократно упоминал Казахстан в числе стран, откуда возможно наладить поставки нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время его официального визита в Казахстан.

Ранее Лукашенко публично жаловался, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию.