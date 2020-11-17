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Adobe выпустила бета-версию Photoshop для ARM на macOS и Windows
Источник материала: Onliner
Совсем недавно компания Apple представила новое поколение своих ноутбуков, которые работают на чипе Apple Silicon M1. Они продемонстрировали удивительно высокую производительность, оставив за бортом модели MacBook на Intel. Сейчас основная преграда для массового покупателя заключается в том, что не все ПО адаптировано под работу на ARM-процессорах. Но кажется, подвижки есть.
Компания Adobe
Нативная поддержка «фотошопом» ARM-архитектуры позволит ускорить производительность программы. Правда, в ней пока нет многих инструментов.
Ранее Blizzard анонсировала, что World of Warcraft получит нативную поддержку ARM на новых «маках».
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Совсем недавно компания Apple представила новое поколение своих ноутбуков, которые работают на чипе Apple Silicon M1. Они продемонстрировали удивительно высокую...
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