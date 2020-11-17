Adobe выпустила бета-версию Photoshop для ARM на macOS и Windows

Источник материала: Onliner

Совсем недавно компания Apple представила новое поколение своих ноутбуков, которые работают на чипе Apple Silicon M1. Они продемонстрировали удивительно высокую производительность, оставив за бортом модели MacBook на Intel. Сейчас основная преграда для массового покупателя заключается в том, что не все ПО адаптировано под работу на ARM-процессорах. Но кажется, подвижки есть.

Компания Adobe выкатила бета-версию Photoshop для ARM для macOS и Windows. Она позволит владельцам Surface Pro X или новых ноутбуков MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на чипах M1 пользоваться нативным приложением на своих устройствах. Сейчас для этого используются эмуляторы. На macOS — это транслятор Rosetta, который позволяет запускать приложения, написанные для другой архитектуры центральных процессоров.

Нативная поддержка «фотошопом» ARM-архитектуры позволит ускорить производительность программы. Правда, в ней пока нет многих инструментов.

Ранее Blizzard анонсировала, что World of Warcraft получит нативную поддержку ARM на новых «маках».