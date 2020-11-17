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Adobe выпустила бета-версию Photoshop для ARM на macOS и Windows

17.11.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Совсем недавно компания Apple представила новое поколение своих ноутбуков, которые работают на чипе Apple Silicon M1. Они продемонстрировали удивительно высокую производительность, оставив за бортом модели MacBook на Intel. Сейчас основная преграда для массового покупателя заключается в том, что не все ПО адаптировано под работу на ARM-процессорах. Но кажется, подвижки есть.

Компания Adobe выкатила бета-версию Photoshop для ARM для macOS и Windows. Она позволит владельцам Surface Pro X или новых ноутбуков MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на чипах M1 пользоваться нативным приложением на своих устройствах. Сейчас для этого используются эмуляторы. На macOS — это транслятор Rosetta, который позволяет запускать приложения, написанные для другой архитектуры центральных процессоров.

Нативная поддержка «фотошопом» ARM-архитектуры позволит ускорить производительность программы. Правда, в ней пока нет многих инструментов.

Ранее Blizzard анонсировала, что World of Warcraft получит нативную поддержку ARM на новых «маках».

Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2020 MWTJ2
5 отзывов
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Совсем недавно компания Apple представила новое поколение своих ноутбуков, которые работают на чипе Apple Silicon M1. Они продемонстрировали удивительно высокую...
 
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