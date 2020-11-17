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В Госдуме РФ ответили Тихановской по поводу отключения Беларуси от SWIFT

17.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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В Госдуме РФ ответили Тихановской по поводу отключения Беларуси от SWIFT

Отключение страны от межбанковской системы организации расчетов, которого намерена добиваться Светлана Тихановская, а также ее призыв к иностранным властям прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками ― "такие заявления можно расценивать как безответственные", подчеркнул российский парламентарий в эфире "ДумаТВ" . 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Отключение Беларуси от SWIFT в ближайшее время маловероятно – эксперт

По его словам, такие решения в случае их принятия могли бы нанести "серьезный удар, по крайней мере, на первых порах по финансовой системе, по расчетам белорусских организаций, в том числе, со своими внешними контрагентами ― с Россией, но прежде всего, с европейскими партнерами".

"Если честно, такие призывы от гражданина страны по нанесению ущерба своей стране ― экономического ущерба ― вызывают только удивление и сожаление. Фактически это призыв сделать белорусов еще беднее, чем есть, а страну ― более разрушенной", ― отметил Аксаков.

В то же время российский парламентарий выразил уверенность в том, что соответствующее решение принято не будет, поскольку нанесет ущерб самой системе SWIFT и спровоцирует ее конкурентов к активным действиям.

"В Брюсселе понимают (а штаб-квартира SWIFT находится в Брюсселе), что таким шагом они фактически наносят ущерб своей организации, подрывают доверие в своей организации. Итак в последнее время развиваются альтернативные системы, и естественно, когда такие решения будут приниматься, они все больше подорвут доверие к этой международной системе передачи финансовых сообщений и простимулируют развиваться аналогичные параллельные системы", ― объяснил Аксаков. 

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Призыв Светланы Тихановской отключить Беларусь от международной системы банковских расчетов SWIFT можно расценивать как призыв сделать белорусов беднее, а страну...
 
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