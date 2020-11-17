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Попала впросак: Меган Маркл уличили во лжи из-за скандального письма

17.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супругу принца Гарри Меган Маркл в очередной раз уличили во лжи: издание Mail of Sunday пролило свет на скандальную историю с письмом герцогини к отцу.

© AP / Kirsty Wigglesworth
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Больше полугода назад Маркл подала в суд на издание Mail on Sunday, которое напечатало отрывки ее личного письма к отцу. Текст был написан после свадьбы герцогов Сассекских - в мае 2018 года и содержал массу откровений. После обнародования письма Маркл обвинила журналистов в нарушении личных границ. Но теперь издание поспешило разоблачить экс-актрису.

Меган Маркл снова уличили во лжи из-за скандального письма отцу: на этот раз герцогиня действительно может проиграть суд таблоидам.

Адвокаты Mail of Sunday узнали, что письмо было придумано не самой герцогиней, а пресс-секретарями Кенсингтонского дворца. Это означает, что откровенное послание герцогини перестает считаться "личным творчеством", а его публикация не нарушает "личных границ".

Все это подстегнуло Маркл тут же изменить свой иск: словосочетание "написала письмо" она исправила на фразу "создала, используя собственное интеллектуальное творчество".

Не стали молчать и юристы герцогини: адвокаты настаивают, что Маркл самостоятельно писала текст в заметках на телефоне, а после отредактировала и перенесла на бумагу.

Напомним, что Маркл также проиграла первый суд против британского таблоида. А ее отец и вовсе отказался комментировать ситуацию.

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Мятежная герцогиня рискует с треском проиграть суд против известного таблоида и навсегда потерять доверие поклонников.
 
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