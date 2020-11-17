|
Попала впросак: Меган Маркл уличили во лжи из-за скандального письма
17.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супругу принца Гарри Меган Маркл в очередной раз уличили во лжи: издание Mail of Sunday пролило свет на скандальную историю с письмом герцогини к отцу.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Больше полугода назад Маркл
Меган Маркл снова уличили во лжи из-за скандального письма отцу: на этот раз герцогиня действительно может проиграть суд таблоидам.
Адвокаты Mail of Sunday узнали, что письмо было придумано не самой герцогиней, а пресс-секретарями Кенсингтонского дворца. Это означает, что откровенное послание герцогини перестает считаться "личным творчеством", а его публикация не нарушает "личных границ".
Все это подстегнуло Маркл тут же изменить свой иск: словосочетание "написала письмо" она исправила на фразу "создала, используя собственное интеллектуальное творчество".
Не стали молчать и юристы герцогини: адвокаты настаивают, что Маркл самостоятельно писала текст в заметках на телефоне, а после отредактировала и перенесла на бумагу.
Напомним, что Маркл также
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мятежная герцогиня рискует с треском проиграть суд против известного таблоида и навсегда потерять доверие поклонников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)