Экс-охранник Лукашенко защитил протестующего и получил три года колонии

Источник материала: KYKY

Индивидуальный предприниматель Владимир Шустов некогда был командиром подразделения ОМОНа и сотрудником Службы безопасности президента. 10 августа он вышел вместе с сыном выпить пива в центр Могилева — сейчас его осудили на три года колонии за то, что якобы избил милиционера. По информации TUT.by рассказываем подробности.

Когда Владимир вместе с сыном пришел в город, экипированные в бронежилеты, шлемы и прочую амуницию сотрудники милиции уже разгоняли там людей, которые вышли на протест.

Один из милиционеров, как рассказывал Шустов на суде, схватил сзади за горло ни в чем не повинного парня и начал его душить. Шустов объяснил, что подобное поведение милиции его возмутило, но он ни на кого не нападал — наоборот, получил дубинкой по голове. Шустов говорит, что после удара он оступился и, падая вперед, коснулся головой туловища участкового инспектора милиции Александра Шмаенкова. А затем, пытаясь удержаться, схватился за ноги инспектора, из-за чего тот упал на ягодицы.

У инспектора другая версия. По словам Шмаенкова, он говорил Шустову и другим гражданам покинуть площадь Звезд, при этом он никого не бил. В свою очередь, Шустов якобы неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги.

В итоге Шустова и его сына задержали. Сначала осудили за участие в несанкционированной акции, а затем Шустова сделали фигурантом уголовного дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Итог: три года колонии. Суд, неудивительно, поверил действующему сотруднику, а не бывшему. «Во спасение работников милиции лучше посадить одного человека, чем их — десять. Эти фашисты просто избивали меня, и все это видно. Думаете, суд слушал это? Не слушал и не будет слушать», — сказал после оглашения приговора Шустов.

Как заявила журналистам жена Шустова Инна Малахова, муж служил командиром одного из подразделений ОМОНа. В конце 90-х годов входил в Службу охраны президента. Уволился в запас около 20 лет назад.