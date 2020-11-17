ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-охранник Лукашенко защитил протестующего и получил три года колонии

17.11.2020 14:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Индивидуальный предприниматель Владимир Шустов некогда был командиром подразделения ОМОНа и сотрудником Службы безопасности президента. 10 августа он вышел вместе с сыном выпить пива в центр Могилева — сейчас его осудили на три года колонии за то, что якобы избил милиционера. По информации TUT.by рассказываем подробности. 

Когда Владимир вместе с сыном пришел в город, экипированные в бронежилеты, шлемы и прочую амуницию сотрудники милиции уже разгоняли там людей, которые вышли на протест. 

Один из милиционеров, как рассказывал Шустов на суде, схватил сзади за горло ни в чем не повинного парня и начал его душить. Шустов объяснил, что подобное поведение милиции его возмутило, но он ни на кого не нападал — наоборот, получил дубинкой по голове. Шустов говорит, что после удара он оступился и, падая вперед, коснулся головой туловища участкового инспектора милиции Александра Шмаенкова. А затем, пытаясь удержаться, схватился за ноги инспектора, из-за чего тот упал на ягодицы.

У инспектора другая версия. По словам Шмаенкова, он говорил Шустову и другим гражданам покинуть площадь Звезд, при этом он никого не бил. В свою очередь, Шустов якобы неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги.

В итоге Шустова и его сына задержали. Сначала осудили за участие в несанкционированной акции, а затем Шустова сделали фигурантом уголовного дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Итог: три года колонии. Суд, неудивительно, поверил действующему сотруднику, а не бывшему. «Во спасение работников милиции лучше посадить одного человека, чем их — десять. Эти фашисты просто избивали меня, и все это видно. Думаете, суд слушал это? Не слушал и не будет слушать», — сказал после оглашения приговора Шустов.

Как заявила журналистам жена Шустова Инна Малахова, муж служил командиром одного из подразделений ОМОНа. В конце 90-х годов входил в Службу охраны президента. Уволился в запас около 20 лет назад.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальный предприниматель Владимир Шустов некогда был командиром подразделения ОМОНа и сотрудником Службы безопасности президента. 10 августа он вышел...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте закрылось отделение Беларусбанка - все работники заболели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика