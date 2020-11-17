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Опубликован мировой рейтинг владения английским. Беларусь – на 40-м месте

17.11.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь заняла 40 позицию из 100 в глобальном рейтинге EF EPI, оценивающем уровень владения английским языком гражданами разных регионов и стран.

В нынешнем году в рейтинге Беларусь занимает 40-ю строчку, входя в группу стран со средним владением английским языком. За год страна поднялась сразу на семь позиций – в 2019 году Беларусь располагались на 47-м месте и входили в группу с низким владением языком. Россия расположилась строчкой ниже (в 2019 году была на 48-м месте), а Украина заняла 44-е место (год назад была на 49-м месте).

Среди наших соседей лидирует Польша – 16-е место рейтинга.

В мире лучшие показатели в этом году продемонстрировали Нидерланды. Дальше в пятерке скандинавские страны: Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

 
 
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Беларусь заняла 40 позицию из 100 в глобальном рейтинге EF EPI, оценивающем уровень владения английским языком гражданами разных регионов и стран.
 
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