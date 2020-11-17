Что ответил основатель Nexta Путило МИД Беларуси на требование выдать его

Источник материала: Ежедневник

Основатель телеграм-канала Nexta, который признан в Беларуси экстремистским, Степан Путило призвал белорусские власти перестать "позориться на весь цивилизованный мир".

Путило отметил, что "никакие признания каналов экстремистскими, никакие заведения уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться от той ситуации, которая сложилась из-за вас – из-за того, что вы фальсифицировали выборы, вы убивали людей, вы продолжаете насилие".

"Это не прекратится, люди продолжат выходить, потому что вам конец. И мы сделаем для этого все", — подчеркнул Степан Путило.

Он пообещал вернуться в страну в скором времени и создать музей «Кукловодчества».

16 ноября в министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного Польши Мартина Войцеховского. Белорусские дипломаты потребовали от него выдать основателей и администраторов телеграм-канала NEXTA, признанного властями Беларуси экстремистским.

Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала, ответил в своем Twitter, что готов добровольно вернуться в Беларусь. Но он поставил условие: при власти страны должны выдать Александра Лукашенко для трибунала в Гааге.