МАРТ ограничивает цены на овощи и фрукты

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Так, на плодоовощную продукцию открытого и защищенного грунта устанавливается «пороговое значение предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, в размере не более 10% в случае, если установленные в данной части постановлением № 65 ограничения составили менее 10%». Это предусмотрено постановлением МАРТ от 3 ноября № 69.

Что в итоге?

Это делается, чтобы обеспечить равные подходы при формировании отпускных цен производителей этой продукции с производителями других социально значимых товаров.

В МАРТ отметили, что к социально значимым товарам относятся такие свежие овощи, как картофель, свекла и морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры (за исключением овощей откалиброванных, мытых, расфасованных в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора), а также свежие яблоки.