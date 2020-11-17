В Евросоюзе утвердили механизм распределения бюджета

Источник материала: АФН

Послы стран ЕС утвердили распоряжение об условиях распределения средств бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и фонда восстановления после COVID-19.

Пресс-секретарь Немецкого председательства в ЕС Себастьян Фишер подтвердил в Твиттере, что принцип верховенства права при распределении средств поддержан большинством стран.

Он также отметил, что две страны выступили против одного элемента пакета, но не против общих договоренностей по распределению средств ЕС.

"Две страны ЕС выразили предостережение, что они выступают против первого элемента общего пакета, но не против сути многолетних финансовых рамок ЕС", - заявил Фишер.

Как сообщалось, послы Польши и Венгрии на заседании выступили против привязки принципов верховенства права к распределению европейских средств.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша должна наложить вето на бюджет ЕС на 2021-2027 годы. О готовности к такому же шагу заявил и представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Европейские институты критикуют Венгрию и Польшу за нарушение принципов верховенства права, в частности в вопросах независимости судебной ветви власти.