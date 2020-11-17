Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли решение понизить уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" до экспертного из-за политизированного подхода партнеров.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.

По его словам, понижение уровня является одной из ответных мер на санкции ЕС и означает, что на мероприятиях "Восточного партнерства" Беларусь будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. В случае проведения саммита вопросы, касающиеся Беларуси, скорее всего будут обсуждаться на уровне постоянного представителя Беларуси при Евросоюзе.

Еще одной ответной мерой является приостановка работы координационной группы "Беларусь - Евросоюз".

Ответные меры Беларуси на расширение санкций Евросоюза иначе как уникальными назвать нельзя, поскольку они подпадают только под одну категорию «сам себе выстрелю в ногу».

Скажем, это меры базируются на чванливой уверенности белорусских властей в том, что Беларусь очень нужна Европе, а не наоборот.