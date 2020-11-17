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Беларусь понижает уровень участия в "Восточном партнерстве"
Источник материала: АФН
Белорусские власти приняли решение понизить уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" до экспертного из-за политизированного подхода партнеров.
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.
По его словам, понижение уровня является одной из ответных мер на санкции ЕС и означает, что на мероприятиях "Восточного партнерства" Беларусь будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. В случае проведения саммита вопросы, касающиеся Беларуси, скорее всего будут обсуждаться на уровне постоянного представителя Беларуси при Евросоюзе.
Еще одной ответной мерой является приостановка работы координационной группы "Беларусь - Евросоюз".
Ответные меры Беларуси на расширение санкций Евросоюза иначе как уникальными назвать нельзя, поскольку они подпадают только под одну категорию «сам себе выстрелю в ногу».
Скажем, это меры базируются на чванливой уверенности белорусских властей в том, что Беларусь очень нужна Европе, а не наоборот.
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Белорусские власти приняли решение понизить уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" до экспертного из-за политизированного подхода партнеров.
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