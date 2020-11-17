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Обыск в квартире активиста - арестовали... шторы и старый компьютер

17.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В квартире брестского активиста Виктора Климуса прошел обыск.

«В мою квартиру ломятся. Куча людей под подъездом, пожарная и милицейская машины. В квартире моя жена и ребёнок», — написал вчера он в фейсбуке.

Во время обыска у Виктора забрали старый компьютер и два бчб-флага, которые висели вместо штор в квартире.
 
 
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В квартире брестского активиста Виктора Климуса прошел обыск.
 
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