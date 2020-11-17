Обыск в квартире активиста - арестовали... шторы и старый компьютер

«В мою квартиру ломятся. Куча людей под подъездом, пожарная и милицейская машины. В квартире моя жена и ребёнок», — написал вчера он в фейсбуке.





Во время обыска у Виктора забрали старый компьютер и два бчб-флага, которые висели вместо штор в квартире.







