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Обыск в квартире активиста - арестовали... шторы и старый компьютер
Источник материала: Партизан
В квартире брестского активиста Виктора Климуса прошел обыск.
«В мою квартиру ломятся. Куча людей под подъездом, пожарная и милицейская машины. В квартире моя жена и ребёнок», — написал вчера он в фейсбуке.
Во время обыска у Виктора забрали старый компьютер и два бчб-флага, которые висели вместо штор в квартире.
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В квартире брестского активиста Виктора Климуса прошел обыск.
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