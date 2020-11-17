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Лукашенко поручил взять на контроль вопрос с водой в Новой Боровой. Но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил взять на контроль обеспечение водой Новой Боровой, сообщает «
По данным телеграм-канала, Александру Лукашенко сегодня доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь про отсутствие воды в Новой Боровой.
— Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле.
Но нюанс в том, что источники TUT.BY рассказывают, что отсутствие воды в Новой Боровой — это реакция на бело-красно-белую символику в общественных местах в квартале. Такое же мнение высказывают и местные жители.
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
Сделать это человек с улицы без знаний, навыков и инструментов не мог. Но об этом мы расскажем чуть позже.
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Воды в квартале нет с воскресенья.
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