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Лукашенко поручил взять на контроль вопрос с водой в Новой Боровой. Но есть нюанс

17.11.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил взять на контроль обеспечение водой Новой Боровой, сообщает «Пул Первого». Но тут есть один нюанс.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным телеграм-канала, Александру Лукашенко сегодня доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь про отсутствие воды в Новой Боровой.

— Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле.

Но нюанс в том, что источники TUT.BY рассказывают, что отсутствие воды в Новой Боровой — это реакция на бело-красно-белую символику в общественных местах в квартале. Такое же мнение высказывают и местные жители.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то снял вентиль с задвижки в одном из колодцев, которым открывается и перекрывается доступ воды в район. Более того, этот кто-то, чтобы помешать оперативному ремонту, также высверлил болты крепления крышки задвижки.


Сделать это человек с улицы без знаний, навыков и инструментов не мог. Но об этом мы расскажем чуть позже.

 
Теги: Минск
 
 
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