«Как прекрасна Новая Боровая без канализации и отопления». Соцсети - об аварии в Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, одна из важных тем сегодняшнего дня — это бедственное положение Новой Боровой, которая с воскресенья без воды из-за повреждения задвижки в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район, а с утра вторника — еще и без отопления (к счастью, примерно в два часа дня А-100 сообщило , что «отопление в дома Новой Боровой вернулось»). Неравнодушные минчане уже создали чат, где предлагают всевозможную помощь жильцам ЖК — от приглашения помыться до места для ночевки на несколько дней. Но вместе с тем белорусы не теряют чувства юмора и находят в себе силы смеяться даже в такой непростой ситуации. Собрали несколько примеров.

В Новой Боровой нет воды, потому что она вся ушла на подготовку официальных ответов чиновников и проекта доклада для всебелорусского съезда. — LEGALGRUZCHIQUE (@legalgruzchique) November 17, 2020

Фотофакт: Оззи Осборн не живет в Новой Боровой pic.twitter.com/auBMdSIWRv — Denis Blisch (@blisch) November 17, 2020