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«Как прекрасна Новая Боровая без канализации и отопления». Соцсети - об аварии в Новой Боровой

17.11.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожалуй, одна из важных тем сегодняшнего дня — это бедственное положение Новой Боровой, которая с воскресенья без воды из-за повреждения задвижки в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район, а с утра вторника — еще и без отопления (к счастью, примерно в два часа дня А-100 сообщило, что «отопление в дома Новой Боровой вернулось»). Неравнодушные минчане уже создали чат, где предлагают всевозможную помощь жильцам ЖК — от приглашения помыться до места для ночевки на несколько дней. Но вместе с тем белорусы не теряют чувства юмора и находят в себе силы смеяться даже в такой непростой ситуации. Собрали несколько примеров.

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