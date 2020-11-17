Вот за сколько фристайлистка Романовская продала на аукционе свою золотую медаль

Источник материала: Tut.by

На ebay завершился аукцион , на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.





На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске спортсменка победила в личном зачете, прыгнув в финале сложнейший прыжок с тройным сальто. Стартовая цена лота была 900 долларов, итоговая — 15 000 долларов.

Известно, что деньги, полученные за медаль, пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.