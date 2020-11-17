Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста. Такое решение принял 17 ноября судья суда Советского района Минска Сергей Шатило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).



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Тарас Круцких был задержан 15 ноября во время акции памяти Романа Бондаренко. В БАЖ отмечают, что он не работал на этой акции как журналист.

На Круцких составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за сопротивление милиции (ст. 23.4 КоАП).

Тарас Круцких (Тарналицкий) сотрудничает с независимыми медиа, в настоящее время — с онлайн-ресурсом av.by.

15 ноября в Минске было задержано 24 журналиста.