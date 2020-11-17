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Макей грозит европейцам чувствительной для них реакцией в ответ на санкции

17.11.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом 17 ноября после совещания у Лукашенко сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей грозит европейцам чувствительной для них реакцией в ответ на санкции

По его словам, белорусская сторона всегда настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом. Однако, отметил Макей, действия партнеров порой не оставляют ничего иного, как адекватно реагировать на негативные шаги в отношении страны.

«Поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь и наш регион были местами мира, спокойствия и доброжелательности. Но если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию, то будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров», — цитирует Макея телеграм-канал Агентства телевизионных новостей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Официальный Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом 17 ноября после совещания у Лукашенко сообщил...
 
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