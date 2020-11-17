В Кремле считают, что неспровоцированная жестокость в отношении протестующих в Беларуси недопустима

Неспровоцированная жестокость в отношении протестующих в Беларуси нежелательна и недопустима, заявил 17 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



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«Безусловно, и об этом собственно говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокации в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» .

Песков отметил, что в Кремле хотели бы «видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей».

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии, это союзное нам государство и наш братский народ, Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что в Беларуси силовики применили «неоправданную жесткость» при подавлении протестов.

«Но то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий. Да, и жесткость была, а может быть, даже неоправданная. Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, во всяком случае безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем. Поэтому спокойненько с этим нужно разбираться», — высказался Путин о ситуации в Беларуси, выступая на встрече клуба «Валдай» 22 октября.

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