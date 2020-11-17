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В Минске выпал снег. Фотофакт (49 фото)
Источник материала: Onliner
До официальной зимы осталось две недели, но погода не учитывает сроков. Сегодня Минск увидел первый снег, действительно похожий на снег. Уже к обеду возле выходов из кафе и магазинов появились дворники с шуфлями, во дворах водители стали чистить свои машины, а прохожие (кто успел или посмотрел прогноз) надели шапки и рукавицы. Начало снежной поры в городе запечатлел фотограф Onliner Максим Малиновский.
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До официальной зимы осталось две недели, но погода не учитывает сроков. Сегодня Минск увидел первый снег, действительно похожий на снег. Уже к обеду возле выходов...
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