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Рабочие Amazon украли со склада «айфоны» на 500 000 евро

17.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пять работников Amazon обвиняются в краже со склада компании смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вместо заказанных покупателями смартфонов они отправляли им другие вещи. Неточности в массе коробок заставили администрацию начать внутреннее расследование. Подлог вскрылся с помощью камер наблюдения.

В этой схеме участвовали как сами работники, так и их сообщники. Именно на адреса сообщников отправляли подложные коробки. Пока точно неизвестно, сколько именно аппаратов были присвоены таким образом. Сумма ущерба составляет 500 000 евро.

Теперь все причастные к преступлению находятся под стражей и ожидают суда.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB (графитовый)
1 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
3800 р.
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Пять работников Amazon обвиняются в краже со склада компании смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вместо заказанных покупателями смартфонов они отправляли им другие вещи....
 
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