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Рабочие Amazon украли со склада «айфоны» на 500 000 евро
Источник материала: Onliner
Пять работников Amazon обвиняются в краже со склада компании смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вместо заказанных покупателями смартфонов они отправляли им другие вещи. Неточности в массе коробок заставили администрацию начать внутреннее расследование. Подлог вскрылся с помощью камер наблюдения.
В этой схеме участвовали как сами работники, так и их сообщники. Именно на адреса сообщников отправляли подложные коробки. Пока точно неизвестно, сколько именно аппаратов были присвоены таким образом. Сумма ущерба составляет 500 000 евро.
Теперь все причастные к преступлению находятся под стражей и ожидают суда.
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Пять работников Amazon обвиняются в краже со склада компании смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вместо заказанных покупателями смартфонов они отправляли им другие вещи....
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