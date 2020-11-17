В Шкловском районе вырос «Агрессор». Это 11-килограммовый кочан капусты

Источник материала: Onliner

В хозяйстве агрогородка Александрия Шкловского района в этом году вырастили 1330 тонн капусты, среди них появился кочан-рекордсмен в 11 килограмм. Об этом сообщает mogilevnews.by . Обычно кочаны таких сортов весят 2—3 килограмма, реже 5, рассказала Onliner агроном-садовод ОАО «Александрийское».

— Выращиваем сорта капусты белокочанной «Структа» и «Агрессор», — рассказывает изданию ведущий агроном-садовод Ольга Шумилко. — Они характеризуются поздним созреванием и хорошей лежкостью — если соблюдать температурный режим, хранятся до 9 месяцев. Для хранения оборудовали климатические камеры.





По состоянию на 17 ноября капуста уже убрана и свезена в фруктохранилище. А первые кочаны уже на прилавках магазинов торговой сети ОАО «Александрийское».

Как рассказала Onliner Ольга Шумилко, обычно кочаны таких сортов весят по 2—3 килограмма, реже по 5. На 11 кило потянул именно «Агрессор». Агроном-садовод говорит, что этот кочан — идеальный по форме, его забрали с поля 10 ноября. Сейчас он лежит в отдельной камере, а что с ним будет дальше, пока неизвестно.