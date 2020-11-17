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ГАЗовские грузовики выиграли чемпионат по ралли-рейдам
Источник материала: Onliner
Автомобильных соревнований в нынешнем году откровенно не много, но некоторые чемпионаты все же были проведены. Раллийные болиды команды «ГАЗ Рейд Спорт» стали победителями III этапа чемпионата России по ралли-рейдам — бахи «Астрахань-2020». Независимо от результатов следующего, четвертого этапа соревнований, оба экипажа уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам всего сезона.
III этап чемпионата России планировалось провести в Волгограде, однако эпидемиологическая ситуация в регионе не позволила это сделать. Второй раз в этом сезоне гонку приняла Астраханская область. В сентябре здесь уже состоялась гонка «Золото Кагана», а в ноябре вновь в Астрахань прибыли российские гонщики. Соревнование проходило в условиях строгих эпидемиологических ограничений. Все участники прошли тестирование, было принято решение отказаться от торжественного старта и общих собраний гонщиков, не проводились пресс-конференции и т. д.
Организаторы соревнований подготовили 650-километровую трассу, 447 км из которых — скоростные участки. Астраханская трасса — традиционно самая сложная в российском чемпионате. Тяжелые, почти африканские пески чередуются здесь с неровными степными дорогами.
Из-за минусовых ночных температур степные участки бахи «Астрахань» стали, по отзывам спортсменов, практически каменными. Кажущаяся ровной дорога изобилует небольшими буграми и впадинами, которые на спортивных скоростях создают эффект «стиральной доски».
В этом году было мало соревнований. Отменили несколько этапов российского чемпионата, не решились проводить «Шелковый путь». Но ГАЗ хотя бы где-то поездил. У МАЗа, например, после «Дакара-2020», прошедшего в январе, не было вообще ни одного боевого выезда. Условия в этом году необычные для всех. Тем ценнее для ГАЗа эта победа.
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Автомобильных соревнований в нынешнем году откровенно не много, но некоторые чемпионаты все же были проведены. Раллийные болиды команды «ГАЗ Рейд Спорт» стали...
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