ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАЗовские грузовики выиграли чемпионат по ралли-рейдам

17.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Автомобильных соревнований в нынешнем году откровенно не много, но некоторые чемпионаты все же были проведены. Раллийные болиды команды «ГАЗ Рейд Спорт» стали победителями III этапа чемпионата России по ралли-рейдам — бахи «Астрахань-2020». Независимо от результатов следующего, четвертого этапа соревнований, оба экипажа уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам всего сезона.

III этап чемпионата России планировалось провести в Волгограде, однако эпидемиологическая ситуация в регионе не позволила это сделать. Второй раз в этом сезоне гонку приняла Астраханская область. В сентябре здесь уже состоялась гонка «Золото Кагана», а в ноябре вновь в Астрахань прибыли российские гонщики. Соревнование проходило в условиях строгих эпидемиологических ограничений. Все участники прошли тестирование, было принято решение отказаться от торжественного старта и общих собраний гонщиков, не проводились пресс-конференции и т. д.

Организаторы соревнований подготовили 650-километровую трассу, 447 км из которых — скоростные участки. Астраханская трасса — традиционно самая сложная в российском чемпионате. Тяжелые, почти африканские пески чередуются здесь с неровными степными дорогами.

ГАЗовские грузовики выиграли чемпионат по ралли-рейдам

Из-за минусовых ночных температур степные участки бахи «Астрахань» стали, по отзывам спортсменов, практически каменными. Кажущаяся ровной дорога изобилует небольшими буграми и впадинами, которые на спортивных скоростях создают эффект «стиральной доски».

ГАЗовские грузовики выиграли чемпионат по ралли-рейдам

В этом году было мало соревнований. Отменили несколько этапов российского чемпионата, не решились проводить «Шелковый путь». Но ГАЗ хотя бы где-то поездил. У МАЗа, например, после «Дакара-2020», прошедшего в январе, не было вообще ни одного боевого выезда. Условия в этом году необычные для всех. Тем ценнее для ГАЗа эта победа.

Экшен-камера GoPro HERO9 Black Edition
стандартная, 5K (видео 20 Мп), Timelapse, GPS
1379 р.
7 предложений
Экшен-камера Xiaomi Mi Action Camera 4K
5 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse
529 р.
1 предложение
Экшен-камера YI 4K Action Camera (черный)
8 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.3", Timelapse
506 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Экшен-камеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобильных соревнований в нынешнем году откровенно не много, но некоторые чемпионаты все же были проведены. Раллийные болиды команды «ГАЗ Рейд Спорт» стали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил взять на контроль ситуацию в «Новой Боровой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика