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Лукашенко поручил взять на контроль ситуацию в «Новой Боровой»
Источник материала: Onliner
Telegram-канал
«Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле», — пишет «Пул Первого».
Напомним, в микрорайоне уже третий день отсутствует горячая и холодная вода, а сегодня из-за аварии на котельной
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Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что сегодня Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь зашла и об отсутствии воды в «Новой Боровой». ️Читать...
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