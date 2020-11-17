ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил взять на контроль ситуацию в «Новой Боровой»

17.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что сегодня Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь зашла и об отсутствии воды в «Новой Боровой». ️

«Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле», — пишет «Пул Первого».

Напомним, в микрорайоне уже третий день отсутствует горячая и холодная вода, а сегодня из-за аварии на котельной отключили еще и отопление. В чат взаимопомощи, созданный сегодня утром, вступило уже 16 000 участников, которые активно предлагают свою поддержку местным жителям.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что сегодня Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь зашла и об отсутствии воды в «Новой Боровой». ️Читать...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как прекрасна Новая Боровая без канализации и отопления». Соцсети - об аварии в Новой Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика