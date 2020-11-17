Лукашенко поручил взять на контроль ситуацию в «Новой Боровой»

Источник материала: Onliner

Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что сегодня Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь зашла и об отсутствии воды в «Новой Боровой». ️

«Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле», — пишет «Пул Первого».

Напомним, в микрорайоне уже третий день отсутствует горячая и холодная вода, а сегодня из-за аварии на котельной отключили еще и отопление. В чат взаимопомощи, созданный сегодня утром, вступило уже 16 000 участников, которые активно предлагают свою поддержку местным жителям.