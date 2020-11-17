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В Минске женщина рисовала на стенах и распылила краску на милиционера. Заведено два уголовных дела
Источник материала: Onliner
По данным Следственного комитета, ночью 7 октября 38-летняя женщина рисовала на стене одного из зданий в Минске. Сообщается, что ее заметил милиционер, который включил видеозапись на телефоне, подошел к ней и попытался остановить. Женщина, по утверждению следователей, оказала сопротивление и распылила краску на человека в погонах.
На сайте СК
Видеозапись его мобильного телефона и одежда признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Ущерб женщина возместила в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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По данным Следственного комитета, ночью 7 октября 38-летняя женщина рисовала на стене одного из зданий в Минске. Сообщается, что ее…Читать далее…
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