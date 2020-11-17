ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске женщина рисовала на стенах и распылила краску на милиционера. Заведено два уголовных дела

17.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По данным Следственного комитета, ночью 7 октября 38-летняя женщина рисовала на стене одного из зданий в Минске. Сообщается, что ее заметил милиционер, который включил видеозапись на телефоне, подошел к ней и попытался остановить. Женщина, по утверждению следователей, оказала сопротивление и распылила краску на человека в погонах.

На сайте СК говорится, что минчанка была пьяна. После случившегося ее задержали прибывшие сотрудники милиции. На женщину заведены уголовные дела по ст. 341 («Порча имущества в ином общественном месте при отсутствии признаков более тяжкого преступления») и ст. 364 («Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Видеозапись его мобильного телефона и одежда признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Ущерб женщина возместила в полном объеме.  Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Следственного комитета, ночью 7 октября 38-летняя женщина рисовала на стене одного из зданий в Минске. Сообщается, что ее…Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле считают, что неспровоцированная жестокость в отношении протестующих в Беларуси недопустима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика