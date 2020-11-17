В Минске женщина рисовала на стенах и распылила краску на милиционера. Заведено два уголовных дела

Источник материала: Onliner

По данным Следственного комитета, ночью 7 октября 38-летняя женщина рисовала на стене одного из зданий в Минске. Сообщается, что ее заметил милиционер, который включил видеозапись на телефоне, подошел к ней и попытался остановить. Женщина, по утверждению следователей, оказала сопротивление и распылила краску на человека в погонах.

На сайте СК говорится , что минчанка была пьяна. После случившегося ее задержали прибывшие сотрудники милиции. На женщину заведены уголовные дела по ст. 341 («Порча имущества в ином общественном месте при отсутствии признаков более тяжкого преступления») и ст. 364 («Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Видеозапись его мобильного телефона и одежда признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Ущерб женщина возместила в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.