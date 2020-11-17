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С января белорусы забрали с валютных вкладов почти 1,5 миллиарда долларов. Сколько сейчас денег в банках

17.11.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают забирать деньги как с рублевых, так и с валютных депозитов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на 1 ноября 2020 года. На начало ноября по сравнению с началом года объем рублевых депозитов физлиц сократился на 589 миллионов рублей, валютных — почти на 1,5 миллиарда долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На 1 ноября общая сумма рублевых депозитов физлиц составила 4 миллиарда 542,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма сократилась на 33,9 миллиона рублей, по сравнению с началом года — на 589 миллионов. Объем рублевых депозитов снижается каждый месяц начиная с июня, рекордным сокращение было в августе — на 270,8 миллиона рублей.

На валютных депозитах физлиц, по данным на 1 ноября, лежало 4 миллиарда 740,5 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем их общая сумма уменьшилась на 103 миллиона долларов, с началом года — на 1 миллиард 475,8 миллиона долларов. В этом году белорусы каждый месяц продолжали снимать деньги с валютных депозитов. Самый крупный отток депозитов был в августе — 416,2 миллиона долларов. За июнь валютные вклады уменьшились на 132,2 миллиона долларов, за май — на 70,8 миллиона долларов, за апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.

Помимо вкладов продолжают сокращаться и переводные депозиты (к ним относятся остатки на расчетных и текущих счетах). На 1 ноября объем рублевых переводных депозитов физлиц в рублях составил 2 миллиарда 731,5 миллиона рублей. Это на 25,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее, и на 299 миллионов рублей меньше, чем в начале года. Объем переводных депозитов в валюте на 1 ноября равнялся 1 миллиарду 167 миллионам долларов. По сравнению с предыдущим месяцем он незначительно прирос — на 2,5 миллиона долларов, а по сравнению с началом года — сократился на 154,7 миллиона долларов.

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