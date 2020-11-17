«Не зависит от местоположения». Почему жительнице дома рядом с «Площадью перемен» отключили звонки

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канал «Еврорадио» написала минчанка, которая живет неподалеку от «Площади перемен». Она рассказала, что оператор сотовой связи life:) намерен остановить оказание услуг по ее номеру «в связи с возникновением оснований полагать, что владельцем номера совершается правонарушение, причиняющее вред компании». Об этом сообщает само издание. 42.TUT.BY попросил официальный комментарий оператора — и вот что нам ответили.



Сообщение, которое пришло минчанке. Источник: «Еўрарадыё»

В сообщении, пришедшем минчанке, ссылаются на пункт 3.25 Договора об оказании услуг электросвязи.

В этом пункте говорится следующее: «Оператор имеет право… приостановить частично или в полном объеме оказание услуг в случаях, предусмотренных договором, порядками, в том числе в случае нарушения сроков оплаты услуг и несоблюдения абонентом иных обязательств, предусмотренных законодательством и договором, порядками, а также в следующих случаях: при технических повреждениях оборудования оператора;

при проведении монтажных, пуско-наладочных, профилактических работ, а также при проведении технического обслуживания или модификации оборудования сети оператора;

в случае возникновения у оператора оснований полагать, что совершается правонарушение или иное действие, причиняющее ущерб оператору, третьим лицам или государству с использованием каналов связи и оборудования оператора;

оператору, третьим лицам или государству с использованием каналов связи и оборудования оператора; при наличии у оператора информации о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении него производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства;

при использовании мобильного телефонного аппарата с незаконно измененным идентификационным номером (IMEI);

при использовании абонентом SIM-карты с измененным программным обеспечением».

Хозяйка номера Алена работает доктором. Номер, на который пришло сообщение, работает всего около недели, причем эту симку она использует только для связи с пациентами.

— Просто отключили входящие звонки после того, как пришло сообщение, — говорит она. — Интернетом я в принципе не пользуюсь — этот телефон только для работы. Я позвонила в life:). Ссылаются на этот пункт договора, но там очень много подпунктов. Я спросила, какие конкретно нарушения могли быть. Но мне просто зачитали все подпункты.

Алена говорит, что ее никогда не задерживали и не штрафовали. По информации издания, ее действительно нет в списках задержанных, которые составляют правозащитники и волонтеры.

15 ноября, когда в Минске проходил «Марш смелых», Алена тоже была дома. Но она живет недалеко от Червякова, возле кинотеатра «Киев». Примерно в то время, когда на «Площади перемен» проходила акция, Алена звонила своим пациентам. «Может, они решили, что это как-то связано», — добавляет она.

Алене предложили обжаловать решение на протяжении трех дней. Тогда, возможно, блокировка будет снята.

«Еврорадио» пишет, что связалось с оператором, и цитирует ответ, где некто из представителей ссылается на пункт договора, напоминая, что ущерб может быть причинен не только государству, но и третьим лицам и самому оператору.

Что говорит оператор

42.TUT.BY также попросил официальный комментарий оператора. Приводим его без изменений.

— Мы сейчас разбираемся с вопросом Алены. С большой вероятностью из-за большого количества звонков антифрод-система ошибочно распознала номер как потенциальный SIM-бокс. Антифрод-система собирает агрегированные сведения о поведении абонентов, и если поведение активного абонента похоже на поведение уже выявленного SIM-бокса, она его автоматически приостанавливает. Это обнаружение никак не связано с местом жительства Алены и не зависит от местоположения. Мы приносим абоненту извинения за сложившуюся ситуацию, — прокомментировали в пресс-службе life:)

SIM банк или SIM-бокс — это устройство агрегации SIM карт в одном месте. То есть, к некоему устройству физически подключаются SIM-карты, а связь SIM-карты с GSM шлюзом осуществляется через IP-сеть. Это значит, что GSM-шлюзы могут быть установлены где угодно — даже в разных городах и странах, в то время как сами SIM-карты будут под рукой у владельца устройства.