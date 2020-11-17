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«Не зависит от местоположения». Почему жительнице дома рядом с «Площадью перемен» отключили звонки
Источник материала: Tut.by
В телеграм-канал «Еврорадио» написала минчанка, которая живет неподалеку от «Площади перемен». Она рассказала, что оператор сотовой связи life:) намерен остановить оказание услуг по ее номеру «в связи с возникновением оснований полагать, что владельцем номера совершается правонарушение, причиняющее вред компании». Об этом
В сообщении, пришедшем минчанке, ссылаются на пункт 3.25 Договора об оказании услуг электросвязи.
Хозяйка номера Алена работает доктором. Номер, на который пришло сообщение, работает всего около недели, причем эту симку она использует только для связи с пациентами.
— Просто отключили входящие звонки после того, как пришло сообщение, — говорит она. — Интернетом я в принципе не пользуюсь — этот телефон только для работы. Я позвонила в life:). Ссылаются на этот пункт договора, но там очень много подпунктов. Я спросила, какие конкретно нарушения могли быть. Но мне просто зачитали все подпункты.
Алена говорит, что ее никогда не задерживали и не штрафовали. По информации издания, ее действительно нет в списках задержанных, которые составляют правозащитники и волонтеры.
15 ноября, когда в Минске проходил «Марш смелых», Алена тоже была дома. Но она живет недалеко от Червякова, возле кинотеатра «Киев». Примерно в то время, когда на «Площади перемен» проходила акция, Алена звонила своим пациентам. «Может, они решили, что это как-то связано», — добавляет она.
Алене предложили обжаловать решение на протяжении трех дней. Тогда, возможно, блокировка будет снята.
«Еврорадио» пишет, что связалось с оператором, и цитирует ответ, где некто из представителей ссылается на пункт договора, напоминая, что ущерб может быть причинен не только государству, но и третьим лицам и самому оператору.
Что говорит оператор
42.TUT.BY также попросил официальный комментарий оператора. Приводим его без изменений.
— Мы сейчас разбираемся с вопросом Алены. С большой вероятностью из-за большого количества звонков антифрод-система ошибочно распознала номер как потенциальный SIM-бокс. Антифрод-система собирает агрегированные сведения о поведении абонентов, и если поведение активного абонента похоже на поведение уже выявленного SIM-бокса, она его автоматически приостанавливает. Это обнаружение никак не связано с местом жительства Алены и не зависит от местоположения. Мы приносим абоненту извинения за сложившуюся ситуацию, — прокомментировали в пресс-службе life:)
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В сообщении говорится, что оператор намерен остановить оказание услуг по этому номеру «в связи с возникновением оснований полагать, что владельцем номера...
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