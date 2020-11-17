Как выбрать ручку, которую не стыдно преподнести в подарок

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Ручка — универсальный подарок, который пригодится представителю любой профессии и не будет заброшен владельцем в дальний ящик. В этой статье блог проекта TAM.BY расскажет, как выбрать ручку в подарок и не прогадать.

Перьевая ручка

У большинства из нас поиск пишущей принадлежности в подарок ассоциируется с перьевыми ручками. Это нестареющая классика, которая презентабельно выглядит и делает письмо особо эстетичным. Такой подарок пригодится офисному работнику, руководителю, партнеру творческому человеку и рядовому любителю каллиграфического письма.

При выборе перьевой ручки в первую очередь следует обратить внимание на толщину пера, заправочный механизм, доступные оттенки чернил для модели. Самую тонкую линию проводит перо с маркировкой EF (extra fine), широкую — EB (extra board). Средними считаются перья с пометкой M (medium). Однако стоит учесть, что линия под одной и той же маркировкой может отличаться у перьев от разных производителей.

Кстати, некоторые ручки имеют обозначение STUB («обломок»). Перья в таких сериях лишены шарика на наконечнике и подходят не для повседневного письма, а для каллиграфии и рисования.

Несмотря на привлекательность и качество, перьевые ручки отличаются высокой стоимостью, требуют бережного ухода и регулярного ухода: в условиях хранения, системе заправки. Некоторые производители стремятся отходить от международных стандартов и комплектуют продукцию собственными форматами конвертеров и картриджей. Это может вызвать сложности по совместимости комплектующих и, соответственно, увеличивать бюджет на обслуживание.

Шариковая ручка

Если не рассматриваете перо и ищете, какую выбрать ручку в подарок для повседневного использования, то обратите внимание на шариковую модель. Это достаточно понятная письменная принадлежность, которая характеризуется простотой в применении, но дорогая подчеркивает статус владельца.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Чтобы шариковая ручка при письме не пачкалась (что актуально для левшей), выбирайте чернила на масляной основе: они быстро высыхают и не оставляют клякс. Как правило, в шариковых ручках премиум-класса чернила находятся в специальном резервуаре, который можно заменять на новый при необходимости.

Особой популярностью среди шариковых ручек пользуется продукция Parker: сегодня «паркер» — это не только известный бренд, но и нарицательное имя элитных принадлежностей. Изделия просты в использовании, надежны (есть возможность нанесения гравировки). К паркерам относят сегодня и ручки-роллеры.

Ручка-роллер

Роллер напоминает по конструкции шариковую модель, правда, отличается более жидким содержимым: чернила водянистые и, можно сказать, напоминают гель. Благодаря такой текстуре чернила оставляют линии, которые с трудом отличаются от «перьевых» аналогов. Это позволяет производителям предлагать линейки ручек-роллеров с наконечниками, имитирующими перо. Что ж, неплохой способ приобрести эстетичный и демократичный в цене подарок!

5 советов по выбору ручки в подарок

Чтобы понять, как выбрать ручку в подарок, ориентируйтесь на универсальные рекомендации.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

1. Событие. Выбор подходящего изделия желательно начинать с повода, ради которого затевается покупка. В качестве бизнес-подарка ориентируйтесь на строгие модели, для родных и близких подыщите аксессуар с гравировкой или декоративным рисунком.

2. Цвет. Мужчине солидного возраста желательно дарить ручку черного, серебристого, синего и других сдержанных цветов. Молодому мужчине подойдет как строгая палитра, так и яркая: желтая, красная, оранжевая.

3. Материал. Особую ценность представляют ручки из металла, нежели пластика: сталь, латунь, алюминий, медь — изделия из таких материалов выглядят солидно и относятся к средней ценовой категории. Более дорогие ручки выполняются из серебра, золота, натурального дерева, кожи, ювелирной смолы — и других ценных материалов.

4. Статус получателя. Помните, что ручка служит ценным подарком для людей разного статуса. Учтите степень торжественности события и уместность дизайна: так, аксессуар с драгоценными вставками будет уместным юбиляру, но покажется «лишним» выпускнику вуза.

5. Комплектность. Планируете коллективный подарок руководителю или партнеру — рассмотрите вариант фирменного комплекта из ручки, сменных перьев, чернил, записной книжки в футляре.

Надеемся, мы ответили на большинство волнующих вопросов о том, как выбрать ручку в подарок. Хотите изучить ассортимент ювелирных магазинов в поисках дорогого подарка в вашем городе — заглядывайте в каталог TAM.BY.