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Минобороны: 2021-й в армии будет годом боевой готовности
17.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Следующий год в Вооруженных силах Беларуси определен как год боевой готовности, сообщил начальник Генерального штаба ВС республики генерал-майор Александр Вольфович.
Во вторник в Генштабе были подведены итоги подготовки белорусской армии в текущем учебном году. В Минобороны отметили, что эффективность созданной системы поддержания боевой и мобилизационной готовности ВС была подтверждена множеством проверок, в том числе внезапных.
По информации ведомства, в 2020 году был увеличен состав сил немедленного реагирования, оптимизированы сроки готовности дежурных сил ПВО, возросли возможности ВС по действиям в различных кризисных ситуациях.
На мероприятии были поставлены задачи на 2021 год.
"Следующий год в Вооруженных Силах определен как год боевой готовности. Поскольку термин "боевая готовность" является комплексным понятием и затрагивает все направления деятельности и компоненты Вооруженных Сил – следующий год будет насыщенным по количеству и масштабу спланированных мероприятий", – отметил Вольфович.
Он также уточнил, что приоритетом в армии по-прежнему останется поддержание мобилизационной и боевой готовности во всех воинских формированиях.
Кроме того, продолжится оснащение ВС новыми и модернизированными образцами вооружения, специальной техники.
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Приоритетом в армии по-прежнему останется поддержание мобилизационной и боевой готовности во всех формированиях.
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