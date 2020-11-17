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Россотрудничество выступает за стипендии для белорусских студентов

17.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Часть белорусских студентов, обучающихся в России, может быть обеспечена стипендией, сказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, передает корреспондент Sputnik. 

© Sputnik / Алексей Даничев
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Как отметил Примаков, привычные правила поступления белорусских абитуриентов в российские высшие учебные заведения пока не меняются. Но этот вопрос уже обсуждается совместно с Миноборнауки РФ. Российская сторона заинтересована, чтобы здесь училось больше белорусских студентов.

"У белорусов есть свой ЕГЭ (Централизованное тестирование – Sputnik), свой аттестационный экзамен, который не совсем идентичен нашему. Это, конечно, надо унифицировать, и этот экзамен признавать у нас, чтобы белорусские ребята могли (у нас же Союзное государство) на тех же правах поступать в российские вузы", – считает руководитель Россотрудничества.

Помощь – это не "билет в Россию"

Евгений Примаков обращает внимание на большое количество стипендий на образование для белорусов, которые раздает Польша.

"В разы больше, чем Россия. Квоты, которые выдаются на поступление белорусов в российские вузы, не очень уверенно себя чувствуют: они немножко уменьшаются, чуть меньше становится людей, которые подают документы на поступление", – отметил он. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом глава Россотрудничества выразил мнение, что это системная проблема и не касается исключительно Беларуси. Иностранцам обычно дается право учиться в российском вузе, но это не билет в Россию и не помощь в получении стипендии или съеме квартиры. Не так давно Госдума РФприняла закон, который дал право на работу иностранным студентам.

"Это небольшой удар по внутреннему рынку труда – 15 тысяч человек, что приезжают на учебу. Что американцы, что европейцы дают в основном стипендии и гранты. Мы просто квоту. Я считаю, что какая-то часть из этой квоты должна обеспечиваться минимальной стипендией, тогда это будет полезно. Это не трата бюджетных денег, это не благотворительность. Это вещь, которая потом на дальней дистанции обязательно окупится", – подчеркнул Примаков.

По его мнению, люди ставшие инженерами и докторами по российским образовательным стандартам и дальше с большей готовностью и пониманием будут работать у себя в стране.

"В отношении Беларуси очень важно – это унификация аттестации. Так, чтобы они (белорусские абитуриенты –Sputnik) могли к нам поступать как у себя дома", – подытожил Евгений Примаков.

И добавил: важно, чтобы все это не разрушил корнавирус. В России ждут белорусских студентов после того, как это все закончится.

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Теги: Минск
 
 
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