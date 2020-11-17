Лукашенко ожидает оживления мирового производства для восстановления экспорта

Источник материала: Ежедневник

По словам Лукашенко, Беларусь сохранит курс на "поддержание разносторонних международных контактов".

"Пандемия уже нанесла значительный ущерб мировой экономике. Однако следует понимать, что после кризиса, так было всегда, наступает подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру", - заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА .

"Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, с которыми мы уже определились", - отметил он.