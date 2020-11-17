Феодализм в XXI веке: теперь Лукашенко лично решает, кому из чиновников давать госпенсии

Документ этот интересен тем, что устанавливает "денежное довольствие" — дополнительные ежемесячные выплаты, которые могут достигать 75% оклада.





Получают его не все, а только достигшие пенсионного возраста топ-чиновники: министры, депутаты, руководители облисполкомов, послы.





Теперь же Лукашенко может персонально лишать этих выплат того или иного бывшего чиновника.





Также содержания не получат те, у кого есть нужный стаж, но они были лишены классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания или воинского звания (либо милицейского звания).





В частности, по этому указу госпенсии лишили Василия Марковича, который был снят с должности посла Беларуси в Латвии и лишен дипломатического ранга.





В перспективе, по достижению пенсионного возраста, претендовать на такие пособия могли Павел Латушко (занимал должность посла и министра), экс-дипломаты Игорь Лещеня и Владимир Астапенко. Но теперь они таких выплат лишены.