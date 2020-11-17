ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Феодализм в XXI веке: теперь Лукашенко лично решает, кому из чиновников давать госпенсии

17.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Официально опубликованы поправки в указ, который регулирует выплаты денежного содержания чиновникам, ушедшим на пенсию.

Документ этот интересен тем, что устанавливает "денежное довольствие" — дополнительные ежемесячные выплаты, которые могут достигать 75% оклада. 

Получают его не все, а только достигшие пенсионного возраста топ-чиновники: министры, депутаты, руководители облисполкомов, послы.

Теперь же Лукашенко может персонально лишать этих выплат того или иного бывшего чиновника.

Также содержания не получат те, у кого есть нужный стаж, но они были лишены классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания или воинского звания (либо милицейского звания).

В частности, по этому указу госпенсии лишили Василия Марковича, который был снят с должности посла Беларуси в Латвии и лишен дипломатического ранга.

В перспективе, по достижению пенсионного возраста, претендовать на такие пособия могли Павел Латушко (занимал должность посла и министра), экс-дипломаты Игорь Лещеня и Владимир Астапенко. Но теперь они таких выплат лишены.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официально опубликованы поправки в указ, который регулирует выплаты денежного содержания чиновникам, ушедшим на пенсию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший премьер-министр Андрей Кобяков уехал в Россию возглавлять угледобывающий холдинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика