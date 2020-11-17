Onliner.by : Очевидцы сообщили





— Сегодня в 12:30 на „Пушкинской“, напротив загса, бусом сбили парня. Три полосы были свободны, он там стоял один спиной к ним, они ехали по встречной — так и влетели в него. Удар был сильный, с парня слетели кроссовки, у буса разбита фара. Его сразу затянули вовнутрь. Кроссовки остались лежать на проезжей части. Их забрали женщины.





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А сегодня ГУВД Мингорисполкома прокомментировало этот случай:





"Вчера вечером, 15 ноября, на одном из интернет-порталов появилась информация о мужчине, который попал под микроавтобус силовиков в Минске . В тексте статьи было указано, что, находясь на проезжей части пр-та Пушкина, мужчина что-то бросил в сторону милицейского микроавтобуса, а после попал под колеса уже другого микроавтобуса.





Установлено, что 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности.





В результате своих действий, около 12:27 произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом. В настоящий момент минчанин находится на обследовании в БСМП. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.



