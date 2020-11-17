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Новое видео первых стычек мирных граждан с ОМОНом 9 августа - гранаты бросали просто в толпу

17.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это видеозапись с камер наблюдения, сделанная вечером 9 августа в районе стелы "Минск – город герой"

Новое видео первых стычек мирных граждан с ОМОНом 9 августа - гранаты бросали просто в толпу
Роман Зайцев был ранен во время разгона протеста 9 августа в Минске
В редакцию Свабоды видео прислал читатель. На нем среди прочего видно, как начинались стычки силовиков с людьми, как ОМОН бросает в стоящих в сцепке людей светошумовые гранаты.
 
Теги: Минск
 
 
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Это видеозапись с камер наблюдения, сделанная вечером 9 августа в районе стелы "Минск – город герой"
 
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