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Новое видео первых стычек мирных граждан с ОМОНом 9 августа - гранаты бросали просто в толпу
Источник материала: Партизан
Это видеозапись с камер наблюдения, сделанная вечером 9 августа в районе стелы "Минск – город герой"
Роман Зайцев был ранен во время разгона протеста 9 августа в Минске
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Это видеозапись с камер наблюдения, сделанная вечером 9 августа в районе стелы "Минск – город герой"
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