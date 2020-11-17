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Рапота предложил развивать на базе БелАЭС научно-исследовательские работы
17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Научно-исследовательские работы можно будет развивать на базе Белорусской АЭС. С данной иницитивой, в частности, выступило руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
По его словам, руководитель этого института намерен скоро приехать в Беларусь и на месте посмотреть, что можно сделать. Рапота считает, что это могут быть работы в области радиационной медицины, работы, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.
По словам госсекретаря Союзного государства, открытие АЭС дает начало для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере, для экономики и решения социальных вопросов Республики Беларусь.
Напомним, Белорусская АЭС (БелАЭС) – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является компания «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй – в 2022-м. В начале ноября
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Госсекретарь Союзного государства считает, что это могут быть работы в области радиационной медицины, проекты, связанные с использованием радиоактивных изотопов,...
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