ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рапота предложил развивать на базе БелАЭС научно-исследовательские работы

17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Научно-исследовательские работы можно будет развивать на базе Белорусской АЭС. С данной иницитивой, в частности, выступило руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Разные звучали идеи со стороны руководства «Росатома», со стороны руководства Республики Беларусь. Суть их сводилась к следующему: создали центр, генерирующий электричество, но на его базе можно создать очень интересные научно-исследовательские работы. С такой инициативой выступает руководство института Курчатова в Москве», – цитирует Рапоту РИА «Новости».

По его словам, руководитель этого института намерен скоро приехать в Беларусь и на месте посмотреть, что можно сделать. Рапота считает, что это могут быть работы в области радиационной медицины, работы, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

По словам госсекретаря Союзного государства, открытие АЭС дает начало для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере, для экономики и решения социальных вопросов Республики Беларусь.

Напомним, Белорусская АЭС (БелАЭС) – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является компания «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй – в 2022-м. В начале ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь Союзного государства считает, что это могут быть работы в области радиационной медицины, проекты, связанные с использованием радиоактивных изотопов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В БГМУ восстанавливают студентов, отчисленных из-за участия в протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика