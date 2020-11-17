Рапота предложил развивать на базе БелАЭС научно-исследовательские работы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Научно-исследовательские работы можно будет развивать на базе Белорусской АЭС. С данной иницитивой, в частности, выступило руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Разные звучали идеи со стороны руководства «Росатома», со стороны руководства Республики Беларусь. Суть их сводилась к следующему: создали центр, генерирующий электричество, но на его базе можно создать очень интересные научно-исследовательские работы. С такой инициативой выступает руководство института Курчатова в Москве», – цитирует Рапоту РИА «Новости» .

По его словам, руководитель этого института намерен скоро приехать в Беларусь и на месте посмотреть, что можно сделать. Рапота считает, что это могут быть работы в области радиационной медицины, работы, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

По словам госсекретаря Союзного государства, открытие АЭС дает начало для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере, для экономики и решения социальных вопросов Республики Беларусь.