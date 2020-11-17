В БГМУ восстанавливают студентов, отчисленных из-за участия в протестах

Отчисленные из Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) студенты получили СМС-сообщения из ректората с просьбой явиться в вуз для обсуждения вопроса о восстановлении.



Фото yandex.by

Как сообщил БелаПАН один из студентов БГМУ, такие сообщения получили шесть человек, которым ранее отдали на руки приказы об отчислении.

«Изначально проректор Павел Маркауцан говорил о 21 отчисленном студенте, но когда многие из них приходили в деканаты за документами, им говорили, что приказов об отчислении не было. Некоторые готовы были уехать продолжать учебу за границей, но никак не могли получить эти приказы, чтобы подтвердить свое отчисление», — рассказал собеседник БелаПАН.

По его словам, многим студентам, фамилии которых изначально были в списках на отчисление, до сих пор не понятно, отчислены они или все-таки нет.

Пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко подтвердила БелаПАН информацию о том, что вуз занимается вопросом восстановления некоторых студентов.

«В соответствии с поручением президента, о котором он говорил в пятницу журналистам, в университете создана комиссия, которая займется вопросом восстановления студентов. Как именно это будет проходить и сколько студентов восстановят, в данный момент уточняется», — сказала она.

На вопрос, сколько студентов было отчислено из вуза, пресс-секретарь ответить затруднилась.

«Эту цифру нужно уточнять, давайте дождемся окончания работы комиссии. Каждая кандидатура будет рассматриваться отдельно. Думаю, комиссия будет работать оперативно, потому что учебный год идет», — отметила она.

Курбеко также сообщила, что ежегодно по разным причинам из медуниверситета отчисляется около 100 человек. «Кто-то не справляется с учебной нагрузкой, кто-то переезжает, по семейным обстоятельствам, переводится в другой медицинский вуз, а то и хочет учиться другой профессии, отчисляют и из-за дисциплинарных взысканий», — рассказала она.

13 ноября Александр Лукашенко сообщил журналистам, что поручил выработать механизм по восстановлению в вузах отчисленных из-за участия в протестах студентов «под гарантии». По утверждению Лукашенко, его «завалили письмами» родители таких студентов, они просят восстановить в вузах их детей.

«Ну, выкинули мы этих 300 человек… Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, и некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну, потеряем же их. Кому они нужны? Ну, поедут они в эту Польшу, пусть там и работают! Но они там не нужны. Поэтому я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться к этому вопросу, посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика под гарантии. И мы очень многое делали, и этих уже протестунов выпускали под гарантии», — сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что по его настоянию в законодательство внесено предложение «о помиловании под залог — под гарантии и обязательства». Законопроект, сказал он, сейчас находится в парламенте.

Отчисления в вузах начались после выступления Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — заявил Лукашенко.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил он.