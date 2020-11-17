ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил Барсукову и Кочановой контролировать проблему водообеспечения микрорайона Новая Боровая в Минске

17.11.2020 15:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поручил помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой взять на контроль проблему обеспечения водой столичного микрорайона Новая Боровая.

Лукашенко поручил Барсукову и Кочановой контролировать проблему водообеспечения микрорайона Новая Боровая в Минске

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого», на совещании по внешней политике 17 ноября Лукашенко «доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь про отсутствие воды в Новой Боровой».

«Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле», — отметил «Пул Первого».

Как сообщалось, водоснабжение Новой Боровой прекратилось утром 15 ноября. При этом в микрорайон были привезены несколько биотуалетов, которые выкрашены в бело-красной гамме. «Минскводоканал» предположил, что на водопроводе умышленно повредили задвижку. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются третьи сутки. В микрорайоне дежурят водовозы, питьевую воду также подвозят неравнодушные минчане.

Управляющая компания «А-100 Комфорт» в телеграм-канале сообщает, что инженеры провели осмотр и выявили повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали в Новую Боровую, данные передали в УП «Минскводоканал». «Но, к сожалению, мы не можем повлиять на скорость их работы, чтобы вода в ваших домах появилась как можно быстрее», — подчеркивается в сообщении.

Помимо проблем с водой, в первой половине дня 17 ноября из-за неисправности котельной в микрорайоне Новая Боровая отсутствовало отопление. В 14.15 управляющая компания сообщила, что проблема решена, отопление вернулось в дома.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой взять на контроль проблему обеспечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Феодализм в XXI веке: теперь Лукашенко лично решает, кому из чиновников давать госпенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика