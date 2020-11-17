«В связи с поручением президента». «Отчисленные» студенты БГМУ получают сообщения с предложением восстановиться

Источник материала: Onliner Сегодня «отчисленные» студенты БГМУ начали получать странные сообщения. Молодые люди рассказывают, что их приглашают прибыть в университет «для решения вопроса о возможности восстановления». Кроме того, сообщения также приходят и родителям студентов. В тексте отмечается, что это делается «в связи с поручением президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г.». Подробности рассказывают сами студенты.

— Насколько я знаю, такие приглашения отправляют всем родителям отчисленных студентов или им самим. В моем же случае сообщение получил только отец. Я планирую ехать к ректору одна, если мне, конечно, согласятся организовать такую встречу, — рассказала нам одна из студенток. — У нас уже есть несколько человек, которым отдали документы, а двое уже находятся в зарубежных вузах.





Напомним, ранее мы уже писали , что учащимся предлагали восстановиться в БГМУ, но с условиями. К сожалению, тогда журналисту Onliner не удалось получить комментарий у администрации вуза. Затем на сайте БГМУ появилось опровержение «информации о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс».

Но кажется, сегодня ситуация изменилась. Несколько «отчисленных на словах» студентов БГМУ рассказали Onliner, что они и их родители получили приглашения в университет.

«Вам нужно прибыть в университет для решения вопроса о возможности восстановления в число студентов в связи с поручением президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г.», — говорится в одном из СМС.









Чтобы узнать подробную информацию, мы позвонили в пресс-службу БГМУ.

— По поручению президента, которое он дал в пятницу на встрече с журналистами, в университете создана комиссия, которая займется вопросами восстановления студентов. Какие-то подробности по работе комиссии мы сообщим позже, — рассказали нам в пресс-службе.

Там уточнили, что студенты не были отчислены по политическим причинам, а процесс восстановления пообещали прокомментировать позже.

— У них есть проблемы с успеваемостью и пропусками и срывами учебного процесса, — добавили в БГМУ. — Пусть комиссия заработает, появятся первые итоги — и мы все расскажем, мы от народа ничего не скрываем.

— У вас на сайте было опровержение информации по поводу восстановления студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс. Но сейчас многим из них пришло сообщение о возможности восстановиться...

— У нас сейчас много сообщают: с утра — одно, а к вечеру уже опровергают. Давайте дождемся результатов работы комиссии и будем конкретно с вами разговаривать, — ответили нам в пресс-службе.

Редакция Onliner продолжит следить за ситуацией в БГМУ.

Напомним, ранее, отвечая на вопрос журналистов о политически активных студентах, Александр Лукашенко сообщил, что ему приходит вал писем от родителей и студентов в духе «осознал, виноват». Рассказал, о чем было последнее, уточнив, что оно от «известных, преданнейших людей»: «Родители пишут: передайте президенту, мы всегда были за него, за него голосовали. И сейчас голосуем. И воевать, и бороться будем за него...» Проблема оказалась в дочке — как ни пытались перевоспитывать, ей «забили голову». В результате отчислили из медицинского университета. Просят вернуть.

«Ну выкинули мы этих 300 человек... Я не скажу, что они отмороженные, плохие, — смягчился Лукашенко. — И успевают нормально. Некоторые — очень способные люди. Думаю: ну потеряем же их! Кому они нужны? Ну поедут они в эту Польшу — ну пусть там работают. Но они там не нужны... Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика — под гарантии. Мы и „протестунов“ выпускали под гарантию. И по моему настоянию в Парламенте внесли законопроект о помиловании под залог, под обязательства, гарантии».

Александр Лукашенко сообщил, что будут сформированы комиссии, которые и рассмотрят заявления о восстановлении студентов: «Нам не нужна драка в обществе. Во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и мы смогли договориться. Но надо помнить: закон есть закон».

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