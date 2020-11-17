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Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию

17.11.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию по имплантации в легочную артерию специального биологического клапана, сообщает пресс-служба Минздрава. Пациенткой стала 28-летняя белоруска, которой 20 лет назад делали радикальную коррекцию врожденного порока сердца.

Как отметил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, в последние годы врачи центра стремятся к тому, чтобы минимизировать воздействие при врожденных пороках сердца.

— Это касается не только маленьких детей (которым мы стараемся все сделать миниинвазивно через сосудики для того, чтобы избежать открытых операций), но и тех пациентов, которые когда-то перенесли операцию на открытом сердце в детском возрасте. Проходит время, и у повзрослевших пациентов снова появляются какие-то проблемы, мы пытаемся их решить без открытых операций. Ведь повторные операции — это всегда тяжелая травма для пациента, это всегда повторный разрез, высокие риски осложнений, — сказал он.

Вчера в центре произошло событие, к которому готовились почти год. Мастер-класс по проведению операции прошел под присмотром руководителя отдела структурной патологии сердца Института кардиологии Варшавы профессора Марчина Демкова.

Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию

— Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию по имплантации в легочную артерию специального биологического клапана. Он вводится через сосуды, делается без разреза и имплантируется вместо клапана легочной артерии. К счастью, операция прошла успешно, клапан функционирует хорошо, и мы надеемся, что пациентке больше операция не понадобится, — пояснил заведующий отделением рентгеноперационной Павел Черноглаз.

Пациентке, которой имплантирован клапан, 20 лет назад (в возрасте 8 лет) в РНПЦ детской хирургии уже делали радикальную коррекцию врожденного порока сердца. Это достаточно тяжелый порок, с которым девочка жила 8 лет и успешно перенесла операцию. Она 20 лет чувствовала себя нормально, но в последние годы появилась проблема с легочным клапаном.

Было два варианта для решения проблемы: обычная операция и имплантация биологического протеза (а это достаточно тяжелая и рискованная операция) или имплантация специального биологического клапана, но который вводится через сосуды, делается без разреза и имплантируется вместо клапана легочной артерии. Выбрали второй и впервые провели уникальную операцию для Беларуси.

Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию

РНПЦ детской хирургии — это единственный центр в Беларуси, который оперирует врожденные пороки сердца у детей. Таких операций в целом по коррекции пороков сердца делается более тысячи в год. Около 600 операций — путем миниинвазивной коррекции и примерно 500 — на открытом сердце с использованием технологии искусственного кровообращения.

 
 
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Белорусские детские кардиохирурги впервые выполнили уникальную операцию по имплантации в легочную артерию специального биологического клапана, сообщает...
 
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