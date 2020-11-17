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Два BMW попали в аварию и застопорили движение трамваев

17.11.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на улице Долгобродской столкнулись два BMW. Никто не пострадал, но машины получили повреждения, к тому же досталось сигнальным столбикам. И самое неприятное: на полчаса было блокировано движение трамваев.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева, одним из BMW управлял 44-летний водитель, он двигался по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении переулка Козлова.

— По предварительной информации, при перестроении водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил столкновение с другим автомобилем BMW, водитель которого от удара наехал на бордюрный камень и сигнальные столбики, отделяющие трамвайное полотно от автотранспортного, — рассказали в Госавтоинспекции.

Согласно информации «Минсктранса», ДТП повлияло на работу общественного транспорта: с 10:14 на улице Долгобродской в направлении улицы Козлова произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7. Движение было организовано до разворотного кольца «Тракторный завод». Только в 10:47 трамваи смогли проехать по своему нормальному маршруту.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на улице Долгобродской столкнулись два BMW. Никто не пострадал, но машины получили повреждения, к тому же досталось сигнальным столбикам. И самое неприятное:...
 
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