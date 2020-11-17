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Любители яиц рискуют заболеть диабетом 2-го типа

17.11.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дебаты о полезности яиц для здоровья — горячая тема в медицинском сообществе на протяжении долгих лет. С одной стороны, в них много белка и витаминов, минералов. С другой стороны, в яйцах содержится большое количество жира и холестерина, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кажется, появился еще аргумент против употребления яиц в больших количествах.

Новое исследование проведено Университетом Южной Австралии в партнерстве с Катарским и Китайским медицинскими университетами. Ученые приходят к выводу, что регулярное употребление яиц потенциально способно увеличить риск развития диабета 2-го типа.

Исследование проводилось на основе данных, собранных в период с 1991 по 2009 годы на большой выборке взрослых китайцев. Предварительные результаты показали, что те люди, которые регулярно потребляли одно или несколько яиц в день (примерно 50 грамм), имели на 60% больший риск заболеть диабетом.

Выяснилось, что средняя ежедневная порция потребленных яиц с 1991 года выросла с 16 до 31 грамма. Потребление более 38 грамм в сутки повышало число заболевших диабетом на 25%. Те, кто регулярно съедал более 50 грамм, имел на 60% более высокий риск заболеть. У женщин эти риски оказались выше, чем у мужчин.

 
 
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Дебаты о полезности яиц для здоровья — горячая тема в медицинском сообществе на протяжении долгих лет. С одной стороны, в них много белка и витаминов, минералов. С...
 
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