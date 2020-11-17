Бывший премьер-министр Андрей Кобяков уехал в Россию возглавлять угледобывающий холдинг

Источник материала: Onliner

Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании «Группа Сибуглемет» и председателем совета директоров Управляющей компании «Холдинг Сибуглемет». До августа 2018-го он был премьер-министром Беларуси, главой администрации президента, послом в России и еще много кем — в аппарате белорусской власти Андрей Кобяков работал с 1995 года.

«К нашему коллективу присоединился Андрей Владимирович Кобяков — мой давний товарищ, проработавший долгое время в структурах государственной власти Республики Беларусь. Знаю его как очень порядочного и ответственного человека, профессионала своего дела. Андрей Владимирович займется развитием нашего крупного актива — „Сибуглемет“, уверен, его управленческий опыт и стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора», — сказал председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (тоже 10 лет работал первым вице-премьером в российском правительстве).

После снятия с позиции премьер-министра в Беларуси (новым руководителем кабинета министров в августе 2018-го стал Сергей Румас) Андрей Кобяков впервые за долгие годы ушел в тень, заняв место члена совета директоров «Белгазпромбанка».

ВЭБ.РФ является основным кредитором и владельцем холдинга «Сибуглемет». В холдинг входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская».