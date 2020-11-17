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«Во всем винила себя». Люди, пережившие измену - о предательстве и прощении
Источник материала: Tut.by
Когда у человека спрашивают, что бы он не смог простить своему партнеру, часто первым ответом становится «измена». Мы поговорили с женщинами, которым пришлось столкнуться с неверностью любимых, и узнали, как они это переживали, смогли ли простить своего партнера, получилось ли наладить отношения и как эта ситуация на них повлияла.
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«Он полтора года скрывал отношения с другой».
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