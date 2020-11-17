В районе «Площади перемен» в некоторых домах возникли проблемы с проводным интернетом

Источник материала: Tut.by

Минчане, живущие в районе «Площади перемен», сообщают, что в некоторых домах возникли проблемы с проводным интернетом от «Белтелекома».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

Так, один из жителей дома на Каховской, 17, рассказал нам, что проводной интернет от «Белтелекома» пропал около трех часов дня. «В техподдержке говорят, что проблемы с оборудованием. Когда восстановят, они не знают», — добавил он.

Похожие сообщения также пришли из домов по Каховской, 28а и Осипенко, 17.

В Telegram-канале активиста Антона Мотолько говорится о том же — что, по словам представителей «Белтелекома», «повреждено оборудование», точные сроки ремонта пока неизвестны.

В техподдержке нам сообщили, что повреждение произошло в Центральном районе Минска, специалисты уже занимаются решением проблемы.

Напомним, что 15 ноября у жителей «Площади перемен» в Минске тоже были проблемы с проводным интернетом, они начались незадолго до массовых задержаний. Тогда в «Белтелекоме» прокомментировали , что «возникли кратковременные перебои с доступом в сеть Интернет у ряда абонентов города Минска. Работоспособность сети была оперативно восстановлена».