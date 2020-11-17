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В районе «Площади перемен» в некоторых домах возникли проблемы с проводным интернетом
Источник материала: Tut.by
Минчане, живущие в районе «Площади перемен», сообщают, что в некоторых домах возникли проблемы с проводным интернетом от «Белтелекома».
Так, один из жителей дома на Каховской, 17, рассказал нам, что проводной интернет от «Белтелекома» пропал около трех часов дня. «В техподдержке говорят, что проблемы с оборудованием. Когда восстановят, они не знают», — добавил он.
Похожие сообщения также пришли из домов по Каховской, 28а и Осипенко, 17.
В Telegram-канале активиста Антона Мотолько
В техподдержке нам сообщили, что повреждение произошло в Центральном районе Минска, специалисты уже занимаются решением проблемы.
Напомним, что 15 ноября у жителей «Площади перемен» в Минске тоже были проблемы с проводным интернетом, они начались незадолго до массовых задержаний. Тогда в «Белтелекоме»
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Жители этого района уже жаловались на проблемы с домашним интернетом 15 ноября, в воскресенье.
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